В Иркутске ночью горел многоквартирный дом

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 29 ноября горел многоквартирный дом – 30 жильцов эвакуировали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила в 01:28. Возгорание произошло в четырехэтажном жилом доме на улице Советской.

К месту были направлены 2 автоцистерны, автолестница, 18 человек личного состава иркутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения в подвале наблюдался густой дым, который быстро распространялся по подъезду, не давая жильцам эвакуироваться самостоятельно.

На ликвидацию пожара и спасение людей были направлены четыре звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам ими были выведены 30 человек. Для размещения эвакуированных людей администрацией Иркутска был предоставлен автобус.

– Мы проверяли каждую квартиру на наличие людей – сильное задымление несло угрозу их жизни, оставаться в квартирах было крайне опасно. На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. Тушение осложняли высокая концентрация дыма, отсутствие видимости и сложная планировка подвального помещения. На площади более 90 квадратных метров были размещены дощатые кладовые, частично подвал был захламлен, – рассказал руководитель тушения пожара лейтенант внутренней службы Роман Нефедов.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его причина, виновное лицо, ущерб – устанавливаются.