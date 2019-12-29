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Происшествия
30.12.2019

В Иркутске ночью горел подвал многоквартирного дома – эвакуированы 18 человек

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Байкальская ночью 30 декабря вспыхнул пожар в подвале многоквартирного дома. Были эвакуированы 18 жильцов, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, пожар заметили сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании. О происшествии росгвардейцы незамедлительно сообщили дежурному ПЦО «Октябрьский», который в свою очередь вызвал пожарную бригаду и скорую помощь.

До приезда пожарных расчетов старшина полиции Антон Копытов и старший сержант полиции Семен Сенотрусов стали эвакуировать спящих жителей из подъезда.

– В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, будить граждан. Через окна первого этажа попали в подъезд, – рассказал сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщик полиции Семен Сенотрусов.

Совместно с оперативными службами сотрудники вневедомственной охраны эвакуировали 18 человек, в том числе четырех детей. Возгорание ликвидировано.

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