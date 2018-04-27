В Иркутске ночью горела высотка по улице Терешковой

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 28 апреля загорелась многоэтажка по улице Терешковой. Пожарные спасли 12 человек, еще 70 эвакуировались самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки на восьмом этаже. При этом капающий горящий пластик по шахте привел к воспламенению электрощитков на нижних этажах, а едкий дым отрезал путь эвакуации.

– Сложность тушения заключалась в том, что доступ к горевшим электрическим щиткам был перекрыт дверью, самовольно установленной жильцами. На ее вскрытие потребовалось время. Возможность установить автоколенчатый подъемник для эвакуации людей с балконов верхних этажей также сократил бы время и снизил бы риск для людей, – комментирует начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Сергей Логачев.

На месте происшествия работали два расчета пожарных. Были задействованы три автоцистерны и 50-метровый автоколенчатый подъемник, с помощью которого можно спасать людей и ликвидировать горение на уровне 14 этажа. Однако установить его к дому не представлялось возможным – двор дома был плотно заставлен автомобилями.

Между тем, в течение 10 минут открытый огонь был ликвидирован, после чего пожарные осмотрели дом, чтобы убедиться – жилье безопасно и люди могут вернуться в свои квартиры.