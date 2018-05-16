В Иркутске ночью загорелся четырехквартирный дом

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 18 мая загорелся четырехквартирный двухэтажный деревянный дом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, минувшей ночью десятерым жильцам бревенчатого дома пришлось спешно эвакуироваться из-за произошедшего в нем пожара. На момент прибытия первого подразделения пожарных на улицу Яковлева дом и надворные постройки находились в огне, была угроза его распространения на соседние строения.

Возле дома спасатели обнаружили пострадавшего мужчину. Бригадой скорой медицинской помощи он был госпитализирован в ожоговое отделение в тяжелом состоянии. В пункт временного размещения, организованного администрацией города Иркутска, были доставлены четыре человека, включая троих детей, остальные жильцы разместились у родственников.

«На месте работали 24 человека личного состава, звено газодымозащитной службы. Было задействовано четыре автоцистерны, прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстояние 400 метров. Открытое горение было ликвидировано в течение 25 минут», – сообщил помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 3 Александр Кашин.

Позднее обнаружение пожара привело к распространению огня на кладовые, кровлю гаража, в котором находились четыре автомобиля, и баню. Жилой дом поврежден на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в одном из пристроев. Виновное лицо и размер ущерба устанавливаются.