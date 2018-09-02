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03.09.2018

В Иркутске ночной клуб нелегально продавал алкоголь

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в одном из ночных клубов нелегально торговали алкоголем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию поступили сообщения о том, что в двух ночных клубах областного центра торгуют алкоголем без разрешительных документов. Местные жители сообщили, что, по их сведениям, в эти заведения допускаются несовершеннолетние, также там распространяются наркотические средства.

Вечером в выходные сотрудники ГУ МВД при поддержке спецназа «Гром» вместе с участковым уполномоченным проверили указанные в заявлениях клубы на наличие нарушений.

В первом из двух заведений полицейские проверили залы, кухню и все подсобные помещения, однако, не выявили наличие несовершеннолетних лиц и не обнаружили наркотических средств. Тщательная проверка бара показала, что у администрации имеется весь пакет необходимых документов для реализации спиртных напитков, в установленном законом порядке ведется учет алкогольной продукции, а все бутылки имеют акцизные марки.

В другом заведении, не имеющем лицензии на реализацию крепких спиртных напитков, инспекторы обнаружили спрятанную в холодильнике, духовом шкафу и за предметами мебели винно-водочную продукцию. В результате проведенной проверки полицейские изъяли свыше 25 литров спиртосодержащих напитков, находившихся в незаконном обороте.

Известно, что этот клуб и ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В отношении него идет судопроизводство за аналогичное нарушение.

Полицейскими составлен протокол по части третьей статьи 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без лицензии. Санкция статьи подразумевает крупный денежный штраф в отношении руководителя размере от трех миллионов рублей.

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