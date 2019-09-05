В Иркутске обнаружили незаконное коллекторское агентство с петербургской «пропиской»

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пресекли деятельность коллекторского агентства, которое незаконно «выбивало» долги у кредитных должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.

Как оказалось, в областном центре орудовали коллекторы ООО «Финпродукт», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Компания не входила в реестр коллекторских агентств, соответственно, её сотрудники не имели права контролировать выполнение долговых обязательств заемщиками кредитно-финансовых организаций.

Предприятие выявили, благодаря анализу поступающих в УФССП по Иркутской области обращений от жителей на противоправные действия коллекторов. Среди них – превышение предусмотренного законом количества телефонных звонков и сообщений, нарушение порядка взаимодействия с третьими лицами, введение должника в заблуждение относительно предоставленной информации.

В отношении сотрудников компании составлено два протокола об административных правонарушениях. Организаторы противоправной деятельности выплатят крупные штрафы.

По данным в УФССП по Иркутской области, на сегодняшний день на территории Иркутской области зарегистрировано пять юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно, обратившись в УФССП по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, либо отправив сообщение на электронный адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .