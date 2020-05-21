В Иркутске обнаружили «резиновый» хостел, где зарегистрировали почти тысячу мигрантов

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Владелец одного из хостелов Иркутска по улице Рабочего Штаба фиктивно зарегистрировал в нем 970 граждан из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учет, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания. Фактически иностранцы по этому адресу не проживали.

При обыске полицейские обнаружили и изъяли копии паспортов, миграционных карт иностранных граждан, бухгалтерскую документацию. На собственника хостела завели уголовное дело. Наказание за фиктивную постановку иностранца на учет предусматривает до трех лет лишения свободы.