В Иркутске один дом загорелся дважды за ночь

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пожарные дважды за ночь выезжали на вызов в один и тот же дом из-за возгораний электрощитков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 20 человек были эвакуированы накануне вечером из многоквартирного пятиэтажного дома на улице 3-й Летчиков. Три пожарно-спасательных подразделения, в том числе автоколенчатый подъёмник, применяемый для тушения пожаров в высотных домах, привлекались к тушению пожара. Около 30 человек покинули свои квартиры до приезда пожарных.

– Возгорание произошло на верхнем, пятом этаже в одном из подъездов, в результате короткого замыкания в электрощитке. Огонь распространился на чердачное перекрытие, в подъезде создалось задымление. Пожар был потушен на площади девяти квадратных метров, последствия возгорания ликвидированы. После этого пожарная техника была направлена к пожарным гидрантам для заправки водой, но в место постоянной дислокации вернуться не пришлось: жильцы соседнего подъезда сообщили о пожаре, – рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Станислав Мельников.

Прибыв вновь по этому же адресу, пожарные обнаружили ту же ситуацию. После включения электроэнергии произошло короткое замыкание и последующее горение в электрощитке на пятом этаже соседнего подъезда.

– Жильцы этого подъезда находились в своих квартирах. В составе звена газодымозащитной службы мы шли по этажам, стучали в двери квартир, оповещая людей, и провожали жильцов верхних этажей по маршевым лестницам задымлённого подъезда на улицу, – рассказывает пожарный. – Всего были эвакуированы 20 человек.

В результате пожара в двух подъездах были повреждены электрощиты и чердачные перекрытия.

Причина короткого замыкания в электрощитовых многоквартирного дома устанавливается. По результатам анализа причин возгорания специалистами надзорных органов будет подготовлено заключение и обращение в адрес ответственных лиц.