В Иркутске основатель фонда помощи бывшим заключенным и фитнес-тренер «толкали» гашиш

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по подозрению в незаконном распространении гашиша задержали 62-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, создавшего фонд помощи освободившимся из мест лишения свободы, его 49-летнюю жену, работающую инструктором в одном из фитнес-центров города, и поставщика наркотиков.

– Установлено, что мужчина приобретал у своего знакомого наркотики растительного происхождения. Затем злоумышленник находил потенциальных покупателей через интернет и, договорившись о сделке, передавал запрещенные вещества у себя в квартире либо на территории, прилегающей к дому. Следователи предполагают, что в отсутствие мужа его 49-летняя супруга тоже осуществляла незаконную продажу гашиша, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время сыщики установили обстоятельства трех фактов сбыта гашиша массой от 0,5 грамма до 2 граммов, совершенных злоумышленниками. По указанным обстоятельствам возбуждены уголовные дела. Все трое подозреваемых задержаны. В их квартирах при обыске сотрудники ГУ МВД по Иркутской области нашли и изъяли электронные весы, упаковочный материал, 10 банковских карт, девять телефонов и многочисленные сим-карты, которые предположительно использовались для продажи запрещенных веществ. Суд поместил фигурантов уголовных дел под стражу.