ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
16.05.2018

В Иркутске осуждены два жителя Чунского района, которые расправились со свидетелем убийства

Чунский район, Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих уроженцев поселка Чуна Чунского района, которые расправились со свидетелем убийства.

Напомним, в сентябре 2016 года компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки. Возникла ссора, двое собутыльников забили насмерть третьего, а труп сбросили в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Спустя месяц после убийства в ходе распития спиртного 26-летний парень сообщил одному из убийц, что знает о происшествии и пойдет с этим в полицию. Тогда оба подсудимых, которым на тот момент было 15 и 25 лет, чтобы «закрыть рот» свидетелю, жестоко избили его. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд назначил ранее судимому мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы, его подельнику-подростку – в виде четырех лет лишения свободы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске