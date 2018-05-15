В Иркутске осуждены два жителя Чунского района, которые расправились со свидетелем убийства

Чунский район, Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих уроженцев поселка Чуна Чунского района, которые расправились со свидетелем убийства.

Напомним, в сентябре 2016 года компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки. Возникла ссора, двое собутыльников забили насмерть третьего, а труп сбросили в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Спустя месяц после убийства в ходе распития спиртного 26-летний парень сообщил одному из убийц, что знает о происшествии и пойдет с этим в полицию. Тогда оба подсудимых, которым на тот момент было 15 и 25 лет, чтобы «закрыть рот» свидетелю, жестоко избили его. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд назначил ранее судимому мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы, его подельнику-подростку – в виде четырех лет лишения свободы.