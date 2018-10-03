В Иркутске от ночного клуба угнали «Лексус», в котором хозяин оставил ключи

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полиция нашла угнанный от ночного клуба «Лексус».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 2 октября с заявлением о хищении транспортного средства в дежурную часть отдела полиции обратился 37-летний уроженец Иркутского района. Мужчина сообщил, что ночью припарковал автомобиль марки «Лексус» возле одного из развлекательных заведений, расположенных на территории Октябрьского района, и через пару часов обнаружил его пропажу.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев, изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания. Составленную ориентировку на розыск угнанного автомобиля передали наружным нарядам полиции. В результате похищенная иномарка была обнаружена во дворе дома на улице Лыткина.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний уроженец Бурятии. В развлекательном заведении между ним и потерпевшим произошел конфликт, после которого злоумышленник, воспользовавшись тем, что дверь в автомобиле была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, совершил угон иномарки. Известно, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас автомобиль передан собственнику.

Сотрудники полиции призывают иркутян позаботиться о сохранности своего имущества. Выходя из машины даже на короткое время, включать имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны, проверить, хорошо ли закрыты двери. Никогда не оставлять ключи зажигания в автомобиле, даже на самый незначительный промежуток времени, перед тем, как покинуть салон, убирать документы и ценные вещи, сумки, телефоны, барсетки, кейсы – все то, что может привлечь внимание преступников.