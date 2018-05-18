В Иркутске овчарка Уран учуяла у водителя Тойоты гашиш

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске служебная овчарка Уран помогла полицейским обнаружить наркотики. На перевозке гашиша попался водитель Тойоты Короллы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На мужчину дорожные инспекторы обратили особое внимание, потому что он начал заметно нервничать поле того, как его остановили правоохранители. Полицейский кинолог применил служебную собаку – бельгийскую овчарку по кличке Уран.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

При обследовании салона машины пёс обратил внимание на барсетку, что могло свидетельствовать о наличии в ней наркотиков. При осмотре в одном из её отсеков полицейские обнаружили и изъяли коричневое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Иркутской области. Со слов водителя, запрещенное вещество он планировал использовать для личного употребления.

По факту случившегося проводится проверка.