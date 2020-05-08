В Иркутске парень и девушка сожгли дом знакомых, погибли два человека

Иркутск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске арестованы 18-летний местный житель и 21-летняя студентка четвертого курса университета, обвиняемые в поджоге жилого дома, при котором погибли двое молодых людей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, ночью 6 мая обвиняемые подожгли двухквартирный жилой дом на улице Александра Невского, одна из квартир которого принадлежала их знакомому. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 17-летнего парня и 19-летней девушки. Установлено, что погибшая взяла ключи у хозяина квартиры и осталась там переночевать после работы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в момент происшествия дома находилась хозяйка одной из квартир. Ночью, услышав посторонние звуки, она вышла на веранду и увидела языки пламени. Женщина предприняла попытки потушить возгорание самостоятельно, но не справилась из-за сильного задымления. Хозяин второй половины здания длительное время не проживает по данному адресу.

Причастных к поджогу задержали в тот же день. Предварительно известно, что дом они подожгли снаружи с двух сторон. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Октябрьский районный суд Иркутска избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 6 июля 2020 года.