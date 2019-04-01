В Иркутске передали в суд дело банды мошенников в сфере автострахования

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кировский районный суд Иркутска передано дело в отношении участников ОПГ, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснилось, организованная группа мужчин, ранее перегонявшая автомашины из других регионов страны для продажи в Иркутске, в разное время приобрели в Салавате, Омске, Иркутске документы на сгоревшие либо находящиеся в аварийном состоянии дорогостоящие иномарки и таблички с уникальным номером кузова (VIN) к ним.

Используя эти данные, за денежное вознаграждение они регистрировали на подельников собственные транспортные средства и страховали их. Позднее, для наступления страхового случая, для каждой автомашины организовывалась инсценировка угона.

Довести аферу до конца предполагаемым преступникам удалось лишь единожды, страховщик выплатил своему недобросовестному клиенту около 1,4 миллиона рублей. В другом эпизоде, связанном якобы с хищением «Тойоты Рав-4», бдительные работники страховой фирмы отказались возмещать заявленный ущерб. В третьем – сделку предотвратили оперативные сотрудники, исключив незаконное получение фигурантами порядка 1,5 миллионов рублей в качестве выплаты по КАСКО за автомобиль «Тойота Камри».

Для возмещения причиненного ущерба следователем у подозреваемых изъято, арестовано и помещено на штраф-стоянку одна из машин, которая использовалась для реализации мошеннической схемы, а также более 1 млн рублей наличных средств.

Известно, что лидер группы в день задержания имел на руках авиабилеты в Тайланд, но, наряду со своим сообщниками, отправился в изолятор временного содержания.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.