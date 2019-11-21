В Иркутске по обвинению в мошенничестве задержан гендиректор «Звезды»

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда», сообщает пресс-служба СКР.

Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы.

Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинён ущерб в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ООО «Звезда», напрямую связанной с сыном главы региона Андреем Левченко, еще в конце прошлого года начал разгораться коррупционный скандал. «Звезда» в крайне спорной ситуации выиграла тендер на ремонт и переустановку лифтов в Ангарске, сорвала все сроки, значительно усложнила самым незащищенным слоям населения – инвалидам, пожилым людям, женщинам с маленькими детьми – возможность покидать свои квартиры.