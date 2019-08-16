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Происшествия
17.08.2019

В Иркутске по подозрению в грабеже задержан 9 раз судимый рецидивист

Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в кратчайшие сроки установили личность и задержали подозреваемого в грабеже.

В полицию с заявлением обратился 46-летний иркутянин. Полицейским мужчина рассказал, что накануне вечером, когда он возвращался с работы домой, к нему подошел молодой человек и попросил сигарету. В ходе непродолжительной беседы между ними произошел словесный конфликт, в результате которого неизвестный ударил мужчину по голове и похитил сотовый телефон, а также денежные средства в сумме 600 рублей, причинив тем самым ущерб в размере 2 500 рублей.

Уже через несколько часов по подозрению в совершении указанного противоправного деяния правоохранителями был задержан 29-летний иркутянин, ранее 9 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящий момент задержанный помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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