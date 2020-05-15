В Иркутске под суд отправится владелец аттракционов, на которых травмировались двое детей

Иркутск, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, днем 28 апреля 2019 года в Ленинском районе Иркутска двое детей пострадали из-за плохо закрепленного батута.

– Предприниматель, расположив на территории детского городка на улице Баумана детский надувной аттракцион, не закрепил его должным образом. В результате порыв ветра перевернул батут, дети упали, получив различные травмы. Ребенок пяти лет получил телесные повреждения в виде открытого и закрытого переломов плечевой кости и предплечья, был доставлен в больницу. Позже за медицинской помощью обратилась восьмилетняя девочка, – отметили в ведомстве.

Следователями СКР установлено, что на земельном участке отсутствовали какие-либо углубления или другие устройства, приспособленные для удержания надувного батута. Предприниматель на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут соответствующим образом.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы и штраф.