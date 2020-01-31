В Иркутске под суд отправятся серийные воры велосипедов

Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд передано дело серийных воров велосипедов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16-летнего и 18-летнего местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Молодые люди, будучи ранее судимыми в 2019 году за аналогичные преступления, в период с мая по сентябрь 2019 года в областном центре совершили кражи 61 велосипеда из подъездов домов. Преступления осуществлялись по одной и той же схеме: заходя в подъезды домов и обнаружив там велосипеды, с помощью инструментов, имеющихся при себе, перекусывали защитные тросы с замками, после чего похищали двухколесный транспорт. Украденные велосипеды продавали случайным людям по низкой цене. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. В результате их действий 55 людям был причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.