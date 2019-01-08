В Иркутске под утро случился пожар в жилом доме

Иркутск, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 января утром в 04:32 тушили пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 04:46 пожар был локализован, в 04:50 потушен.

От МЧС России работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара необходимо обращаться в службу спасения с мобильных телефонов на номер «101».