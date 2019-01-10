В Иркутске подозреваемый в краже денег попал на камеру видеонаблюдения супермаркета

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин потерял свой телефон и банковскую карту, которой в дальнейшем неизвестные расплачивались за покупки и делали переводы. Подозреваемый в краже денег попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов города, сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что к моменту обнаружения пропажи картой совершили покупки и переводы денег на 45 тысяч рублей.

Фото пресс-служба полиции

Оперативники проанализировали адреса магазинов, в которых расплачивались картой потерпевшего, и в одном из супермаркетов изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой, предположительно, запечатлен подозреваемый.

ГУ МВД по Иркутской области просит граждан, узнавших молодого человека, обратиться по телефонам 8(3952) 41-09-29, 41-11-64 или 02.

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