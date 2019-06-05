В Иркутске подростки угнали «Жигули» на «покататься»

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске двое подростков угнали «Жигули», перекрасили, покатались и бросили.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, экипаж полиции обнаружил брошенный автомобиль «ВАЗ 21074», который, как оказалось, был похищен. Выяснилось, что владелец автотранспорта длительное время отсутствовал в городе и узнал о хищении машины от полицейских.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий благодаря записи с камеры видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали двоих молодых людей 15-ти и 16-ти лет. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Как пояснили задержанные, они угнали машину, перекрасили кузов и, прокатившись, бросили транспорт.

Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.