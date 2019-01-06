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06.01.2019

В Иркутске подросток ночью катался на отцовской иномарке и угодил в ДТП, убегая от полиции

Иркутск, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Под утро 5 января в Ленинском районе дорожные полицейские заметили Мицубиси Мираж, водитель которого совершал странные маневры. Требование остановиться он проигнорировал, спровоцировав погоню и ДТП. Как выяснилось, за рулем был 16-летний подросток, а машина принадлежала его отцу.

После столкновения юный водитель скрылся с места аварии, тогда инспекторы ГИБДД оформили ДТП и установили личность владельца иномарки, пригласив его для дачи пояснений. Как оказалось, ключи от машины без разрешения взял его сын, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Лишь по счастливой случайности в результате автоаварии никто не пострадал, а своими действиями юный лихач подвергал риску не только свою жизнь, но и окружающих, – подчеркнули в полиции.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО, невыполнение требований об остановке и оставление места ДТП. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей нарушителя.

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