|Происшествия
|17.01.2020
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В Иркутске полгода назад до смерти избили пенсионера – свидетелей преступления ищут
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Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают свидетелей и очевидцев особо тяжкого преступления, совершенного в середине июля 2019 года.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 17 июля 2019 года на улице Баррикад возле дома №153 было обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Преступление было совершено в безлюдном месте. Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от указанного места, зафиксировали возможных свидетелей преступления.
ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМЫХ:
Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих данными о личностях разыскиваемых, либо имеющих информацию о местонахождении подозреваемых, обращаться в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8 (3952) 21-68-05, 8-902-577-79-93 или 02.