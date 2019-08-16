В Иркутске полицейские поймали пьяного водителя-лихача

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские в ходе погони поймали пьяного лихача без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 5 часов утра экипаж ДПС на улице Рабочей заметил иномарку «Тойота Калдина», водитель которой совершал странные маневры на дороге. Инспекторы попытались остановить автотранспорт, но автомобилист проигнорировал требование, а затем увеличил скорость и попытался скрыться.

По пути следования лихач несколько раз своими действиями подвергал опасности окружающих, допускал наезд на препятствия, и после этого продолжал движение на высокой скорости.

Путь нарушителя правил дорожного движения прекратился в одном из дворов микрорайона Синюшина гора. На своей «Калдине» он допустил столкновение с другим транспортным средством, а выехать из-за заблокировавших проезд автомобилей дорожных полицейских не сумел и выбежал из машины. После непродолжительной пешей погони мужчина был задержан.

Выяснилось, что управлял седаном 37-летний местный житель, который никогда не имел прав на управление транспортом. Как показало проведенное медицинское освидетельствование, иркутянин был пьян.

В отношении нарушителя составили шесть административных протоколов. В ближайшее время суд назначит водителю наказание.