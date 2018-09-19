В Иркутске полицейские разыскали водителя, скрывшегося после наезда на ребенка

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали водителя, который сбил девятилетнего мальчика и скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, 17 сентября около 18 часов вечера неизвестный водитель, управляя автомобилем темного цвета, при пересечении перекрестка в районе дома №7 по улице Полярная, сбил девятилетнего пешехода. После чего скрылся, не оказав медицинской помощи и не сообщив о случившемся в правоохранительные органы. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за рулем иномарки «Фольксваген Пассат» находился 43-летний местный житель. Как пояснил предполагаемый виновник происшествия, покинуть место ДТП он решил из-за того, что не предал особого значения этому факту.

Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ – оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

В тот же день решением суда водитель был лишен права управления автомобилем сроком на один год.