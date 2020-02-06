|Происшествия
|07.02.2020
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В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего пенсионера
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Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и пригородных районах полицейские разыскивают пенсионера Анатолия Петровича Муха.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о его местоположении сейчас ничего не известно. О том, что 77-летний житель села Мамоны с конца января не выходит на связь, накануне полицейским сообщила родственница пропавшего.
ПРИМЕТЫ:
• Рост 182 сантиметра, плотного телосложения, волосы седые, короткие, глаза серо-голубые.
• Был одет: куртка черная, брюки черные, черная меховая шапка, черные ботинки.
КОНТАКТЫ:
• Знающих что-либо о местоположении разыскиваемого просьба звонить по телефонам дежурной части 8(3952) 21-21-26 или 02 (102 с мобильного).