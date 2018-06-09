В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в поджоге дорогостоящей иномарки

Иркутск, 10.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Сотрудники уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности и доставили в ОВД подозреваемых в поджоге дорогостоящего автомобиля.

Напомним, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в подземном гараже на улице Александра Невского в Иркутске загорелся автомобиль «Ауди Q7». На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили местных жителей и изучили записи с камеры видеонаблюдения. На записи сотрудники обратили внимание на неизвестных граждан, которые могли совершить поджог транспортного средства.

Принятые полицией меры позволили в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемых в поджоге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По ходатайству следственных органов злоумышленники судом заключены под стражу. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства противоправного деяния, в том числе причастность к нему возможных соучастников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.