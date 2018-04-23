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23.04.2018

В Иркутске полицейский стажер вернул флейту воспитаннице музучилища

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейский стажер вернул воспитаннице музыкального училища потерянную флейту.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию обратилась 18-летняя учащаяся Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена с заявлением об утере своего дорогостоящего музыкального инструмента. Флейту ей подарили в музыкальной школе за отличную учебу.

Оказалось, что после занятий девушка возвращалась вечером домой на трамвае. Флейту она везла с собой в специальном чехле. В вагоне было мало пассажиров и девушка положила инструмент рядом с собой на соседнее сидение.

Выйдя на своей остановке, студентка зашла в магазин, а после, подходя к дому, поняла, что футляр она забыла в общественном транспорте. В бюро находок трамвайного депо, куда сразу обратилась девушка, сообщили, что к ним утерянных предметов не поступало. За помощью в поиске инструмента стоимостью около 65 тысяч рублей флейтистка обратилась в полицию.

Розыскные мероприятия поручили провести стажеру на должность оперуполномоченного Михаилу Баханову. Начинающий сыщик выяснил, на каком трамвае девушка возвращалась домой, а также личности водителя и кондуктора, работавших в тот день на линии. Опросив работников трамвайного депо, будущий оперуполномоченный выяснил, что находку взяла кондуктор и отнесла домой. Женщина пояснила, что не успела сдать найденный предмет в администрацию предприятия из-за нехватки времени и передала его стражам правопорядка.

Девушка не надеялась, что пропажа будет найдена, и уже собиралась покупать новую флейту, когда через несколько дней ей позвонил сотрудник уголовного розыска и сообщил о найденном инструменте.

Сейчас флейта возращена законной владелице, которая искренне поблагодарила полицейских. Руководству транспортного предприятия рекомендовано провести беседу со своими работниками о необходимости сдачи потерянных вещей администрации.

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