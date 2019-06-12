В Иркутске поймали бутлегершу, прятавшую в потайной комнате более 600 литров самогона и браги

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском поселке Жилкино полицейские задержали самогонщицу. Местная жительница устроила в своем доме потайную комнату, вход в которую скрывал шкаф, где держала более 30 пластиковых канистр с брагой. С места преступления изъяты самогонный аппарат и более 600 литров самодельного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, при изучении материалов о зафиксированных правонарушениях полицейские обратили внимание, что ряд противоправных деяний подозреваемые совершили в состоянии алкогольного опьянения, употребив самогон, купленный у местной жительницы.

– В ходе наблюдения за указанным участком в поселке Жилкино полученная информация подтвердилась. При этом полицейские выяснили, что 50-летняя хозяйка дома оснастила участок системой оповещения и видеонаблюдения, которые позволяли ей контролировать реализацию, – пояснили в ведомстве.

Сейчас на иркутянку составлен административный протокол по факту незаконной розничной продажи алкоголя.