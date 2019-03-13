В Иркутске поймали двух героиновых наркодилеров с оружием

Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске транспортные полицейские задержали двух местных жителей, которые сбывали наркотики на территории областного центра. Один из них, 42-летний горожанин, уж не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, при обыске по месту жительства задержанных нашли и изъяли более 30 свертков с героином, обрез охотничьего ружья, патроны, муляж оборонительной гранаты, а также денежные средства, добытые преступным путем.

Операцию задержания провели транспортные полицейские и бойцы транспортного ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области.