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24.04.2018

В Иркутске поймали группу серийных домушников

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске поймали трех домушников. Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению порядка 10 эпизодов противоправной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 18 апреля к правоохранителям обратились несколько местных жителей с заявлениями о том, что из их квартир, расположенных в различных районах города, неизвестные похитили ценные вещи.

После задержания выяснилось, что каждый из злоумышленников выполнял определенную функцию в процессе совершения преступления. Домушники заранее подбирали объект, наблюдали за ним, после чего определяли способ проникновения в жилище. Вскрывали двери отмычками и выносили из квартир деньги, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

Места фактического проживания подозреваемых обыскали – обнаружены и изъяты в большом количестве различные приспособления для вскрытия дверных замков. По признакам краж возбуждены уголовные дела. В отношении трех местных жителей в возрасте от 29 до 44 лет, ранее неоднократно судимых за совершение аналогичных имущественных преступлений, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

КООРДИНАТЫ:

  • Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Граждан, располагающими сведениями о криминальной деятельности задержанных, просят обращаться по телефонам: 8 (3952) 21-68-05, 112, 02.

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