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10.08.2018

В Иркутске поймали интернет-мошенницу

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в интернет-мошенничестве. Женщина обманула, как минимум, одного человека на сайте «Дром.ру». Ее проверяют на причастность к сходным преступлениям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 31 июля 2018 года в отдел полиции обратилась 31-летняя иркутянка с заявлением о том, что она стала жертвой мошенников. Инцидент произошел днем 16 июля. Потерпевшая пояснила, что она в интернете в поисках автомобильной коробки передач на свою машину нашла подходящее объявление на «Дром.ру».

Иркутянка позвонила по указанному номеру, где ей ответила женщина. «Продавщица» объяснила, что занимается доставкой грузов, а нужная иркутянке автозапчасть находится во Владивостоке. Пообещав отправить деталь в Иркутск, женщина попросила 50-процентную предоплату, а получив деньги, какое-то время обещала доставить товар после задержки, но вскоре перестала выходить на связь. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Личность мошенницы установили и задержали ее 6 августа. Это оказалась 35-летняя нигде не работающая иркутянка. Пока что с женщины взяли подписку о невыезде.

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