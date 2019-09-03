В Иркутске поймали карманника-рецидивиста

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали карманника-рецидивиста, укравшего в кафе кошелек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции с заявлением о краже денежных средств обратился 63-летний житель областного центра.

В ходе проверки заявления полицейские выяснили, что неизвестный, находясь в кафе в одном из строительных гипермаркетов, похитил из кармана куртки потерпевшего, висевшей на спинке стула, кошелек с наличными в сумме 50 тысяч рублей.

Выехавшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, одна из которых зафиксировала предполагаемого злоумышленника. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сыщики доставили в отдел полиции подозреваемого. Им оказался 45-летний житель поселка Максимовщина, который ранее многократно привлекался к уголовной ответственности за совершения аналогичных преступлений.

По этому факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.