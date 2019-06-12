В Иркутске поймали карманницу со стажем – на ее счету уже девять аналогичных «приводов»

Иркутск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительницу Иркутска поймали с поличным – она украла у студентки смартфон стоимостью 45 тысяч рублей. Как выяснилось, женщину привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления уже девять раз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился в Свердловском районе областного центра, когда студентка садилась в автобус.

Известно, что преступница в последний раз освободилась из мест лишения свободы в сентябре 2017 года. Сейчас устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Иркутска.