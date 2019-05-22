В Иркутске поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские поймали налетчика, ограбившего салон сотовой связи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленник напал на магазин цифровой техники в Ленинском районе.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть отдела полиции днем 20 мая.

Прибывшие на место сотрудники полиции восстановили картину произошедшего и выяснили, что неизвестный в маске применил газовый баллончик, разбил витрину и взял пять дорогостоящих смартфонов общей стоимостью 380 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения здания и близлежащей территории, опросили вероятных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след вероятного нападавшего и его подельника, который, по версии оперативников, помог основному фигуранту на автомобиле покинуть место происшествия.

Налетчиками оказались 19-летние местные жители. Главный фигурант помещен в изолятор временного содержания. Сейчас большая часть похищенных телефонов обнаружена и изъята оперативниками.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, максимальная санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.