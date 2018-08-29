В Иркутске поймали очередного наркосбытчика

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 49-летний наркодилер. При себе у него обнаружили сверток с наркотиками и деньги, добытые преступным путем.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, возбуждено уголовное дело. Наказание за незаконный сбыт наркотиков предусматривает до восьми лет лишения свободы.