|Происшествия
|30.08.2018
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В Иркутске поймали очередного наркосбытчика
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Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 49-летний наркодилер. При себе у него обнаружили сверток с наркотиками и деньги, добытые преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, возбуждено уголовное дело. Наказание за незаконный сбыт наркотиков предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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