В Иркутске поймали подозреваемого в сбыте наркотиков

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте гашиша. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на парковке возле дома по улице Баррикад из своего автомобиля мужчина пытался продать более двух граммов гашиша. В ходе досмотра салона его иномарки оперативники обнаружили еще 5 плиток наркотического средства общим весом 480 грамм, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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