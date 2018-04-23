В Иркутске пожарные спасли пострадавшего мужчину из огня

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля пожарные спасли пострадавшего мужчину из огня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, спасатели выехали днём на улицу Полярную, где горел четырехэтажный дом. Возгорание произошло в одной из квартир на верхнем этаже. Люди, почувствовав запах дыма, вызвали пожарных.

– Черный дым валил из окон и из-под двери квартиры. Соседи суетились вокруг, но не могли попасть внутрь. О том, что квартира заперта, мы узнали ещё по пути, поэтому, прибыв на место, надели газодымозащитное оборудование, вооружились кувалдой, бензорезом, «хулиганом» (модернизированный пожарный лом для вскрытия дверей) и вошли внутрь, – прокомментировал начальник караула, капитан внутренней службы Станислав Хисматулин.

Очевидцы, которых пришлось эвакуировать на улицу, сообщили о том, что в горящей квартире может находиться её хозяин, а дом газифицирован. На какой площади развивается пожар, в комнате или на кухне, где находится газовый баллон, было неизвестно, поэтому пожарные очень торопились.

– Вскрыв дверь, мы проникли внутрь и в сильно задымлённой спальной комнате, на полу у обгоревшей кровати, обнаружили человека. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Его вынесли из дома и передали бригаде врачей, – рассказал начальник караула.

67-летний мужчина получил ожоги головы, рук и верхних дыхательных путей, а также отравление угарным газом. Горевшая кровать и тлеющая постель послужили причиной сильного задымления не только в квартире, но и во всем подъезде.

В то время, пока пожарные ликвидировали последствия возгорания, домой вернулась сестра пострадавшего мужчины и объяснила, что она, уходя из дома, закрыла в квартире своего брата, поскольку он находился в сильном алкогольном опьянении и был не в состоянии самостоятельно закрыть дверь. Он часто употреблял спиртные напитки и курил в постели. Неосторожность при курении, едва не стоившая жизни мужчины, могла лишить жилья и его соседей.