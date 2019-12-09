В Иркутске пожилой инвалид дважды стал жертвой одних и тех же грабителей

Иркутск, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали грабителей, подозреваемых в хищении денег 63-летнего инвалида. Мужчина стал жертвой злоумышленников дважды, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Первое сообщение о хищении поступило в дежурную часть полиции 29 ноября. Иркутянин рассказал, что из его квартиры пропали деньги. Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в этот день к нему пришли трое неизвестных и представились работниками энергосбыта, они проверили состояние розеток и ушли, после этого мужчина обнаружил пропажу сбережений.

Менее чем через двое суток потерпевший обратился в полицию с очередным сообщением. К нему в квартиру постучали неизвестные и представились новыми соседями, объяснили, что пришли познакомиться. Как только пенсионер пустил их внутрь, гость внезапно повалил инвалида на пол. А его подельница принялась искать деньги.

По предварительным сведениям оперативников, предполагаемые злоумышленники заранее спланировали преступления.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, подозреваемые уже задержаны. Это две иркутянки в возрасте 29 и 31 года, обе наркозависимы. Также задержан 39-летний сожитель одной из подозреваемых. Все трое ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В полиции задержанные признались в содеянном.

В ходе расследования выяснилось, что участниками двух противоправных деяний являлись одни и те же лица. Известно, что задержанный мужчина находился в уголовном розыске по другому уголовному делу.