|Происшествия
|18.03.2019
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В Иркутске предполагаемый лидер игорной ОПГ сам сдался полиции
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Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 11 участников ОПГ и предполагаемого организатора нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По предварительным данным, каждый из участников группы выполнял строго отведённую ему роль. Предполагаемый организатор – 54-летний мужчина – сам явился в правоохранительные органы с повинной и дал признательные показания.
Как установили сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, два подпольных казино функционировали на территории Октябрьского района Иркутска, где с использованием компьютерной техники проводились азартные игры. Известно, что суточный доход в одном из указанных заведений составлял около 200 тысяч рублей. В результате изъято 160 единиц игорного оборудования, сотовые телефоны, электронные носители информации, подтверждающие нелегальную деятельность группировки.
По данным СУ СКР по Иркутской области, казино располагались по адресам: улица Байкальская, 201а и улица Красноярская, 71в.
Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.
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