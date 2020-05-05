В Иркутске при пожаре погибли два человека, возможная причина – поджог

Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске при пожаре в частном доме погибли два человека, возможная причина пожара – поджог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, шесть пожаров зарегистрировано в Иркутской области за прошедшую ночь, три из них произошло в областном центре. В двух случаях в городе Иркутске горели гаражи. Еще один пожар случился в частном доме на улице Александра Невского. На пожаре погибли двое человек.

О возгорании в трехквартирном жилом доме по адресу улица. Александра Невского, 5 сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в половине четыре часа ночи. К месту пожара были направлены четыре пожарных расчета. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем, существовала угроза распространения на рядом стоящие постройки. Хозяйка одной из квартир, присутствовавшая на месте пожара, рассказала, что в соседней квартире могут находиться люди. Женщине удалось вовремя эвакуироваться из своей части дома и вызвать пожарных, когда дом уже почти весь был в огне.

Спустя час открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, произошло частичное обрушение строительных конструкций.

В ходе проливки места пожара в комнате на полу были обнаружены погибшие. Жертвами пожара, как установили дознаватели МЧС, стали 19-летняя девушка и 17-летний парень, которых пустил переночевать в квартиру хозяин. Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На месте пожара работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Специалистам удалось установить, что возможной причиной возгорания стало занесение открытого источника зажигания. В качестве основной версии пожара рассматривается поджог.

Таким образом, с начала года в Иркутской области на пожарах погибли 92 человека. Государственные инспекторы по пожарному надзору призывают граждан к бдительности и в случае пожара незамедлительно сообщать на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области отмечают, что по факту гибели двух человек проводится доследственная проверка.