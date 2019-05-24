Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске произошел крупный пожар в нежилом здании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 38 человек личного состава и 12 единиц техники были привлечены к ликвидации пожара в двухэтажном здании оптово-розничной компании на улице Зимней.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 26 мая в 7.30 утра. Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 квадратных метров, происходившее на первом этаже. В 8 часов 12 минут пожар был ликвидирован.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причин пожара.