ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
10.10.2018

В Иркутске произошел пожар в цехе по производству бетонных изделий

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в цехе по производству бетонных изделий произошел пожар, огнем было охвачено около 1200 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание произошло на улице 2-я Батарейная.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарный связи в половине третьего часа ночи. На момент прибытия первых пожарных подразделений каркасное здание, обшитое металлическим профилем, горело внутри по всей площади.

– Пожар был обнаружен слишком поздно, огонь распространился на большую площадь по деревянному каркасу и горючему утеплителю, при этом здание не было обесточено. Через строение проходили электросети высокого напряжения. Прибывшие специалисты электросетевой компании обесточили здание, и примерно спустя час пожар был локализован, угроза распространения была снята. Открытое горение ликвидировано в четыре часа утра, – прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.

В ликвидации последствий пожара задействованы 30 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. Сейчас там происходит проливка и разбор строительных конструкций. Причины пожара и его обстоятельства выясняют сотрудники Испытательной пожарной лаборатории и отдела надзорной деятельности Иркутска.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске