В Иркутске произошел пожар в цехе по производству бетонных изделий

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в цехе по производству бетонных изделий произошел пожар, огнем было охвачено около 1200 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание произошло на улице 2-я Батарейная.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарный связи в половине третьего часа ночи. На момент прибытия первых пожарных подразделений каркасное здание, обшитое металлическим профилем, горело внутри по всей площади.

– Пожар был обнаружен слишком поздно, огонь распространился на большую площадь по деревянному каркасу и горючему утеплителю, при этом здание не было обесточено. Через строение проходили электросети высокого напряжения. Прибывшие специалисты электросетевой компании обесточили здание, и примерно спустя час пожар был локализован, угроза распространения была снята. Открытое горение ликвидировано в четыре часа утра, – прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.

В ликвидации последствий пожара задействованы 30 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. Сейчас там происходит проливка и разбор строительных конструкций. Причины пожара и его обстоятельства выясняют сотрудники Испытательной пожарной лаборатории и отдела надзорной деятельности Иркутска.