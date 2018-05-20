В Иркутске произошло ДТП с участием маршрутки

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 21 мая две Тойоты столкнулись с маршруткой №56. Об этом сообщается в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».

Автоавария произошла в микрорайоне Солнечный недалеко от «Байкал-Арены».

В ДТП не пострадали ни пассажиры маршрутки, следовавшей из посёлка Радищева в Солнечный, ни люди, находившиеся в салонах иномарок.