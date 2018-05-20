|Происшествия
|21.05.2018
|
|
В Иркутске произошло ДТП с участием маршрутки
|
Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 21 мая две Тойоты столкнулись с маршруткой №56. Об этом сообщается в паблике «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте».
Автоавария произошла в микрорайоне Солнечный недалеко от «Байкал-Арены».
В ДТП не пострадали ни пассажиры маршрутки, следовавшей из посёлка Радищева в Солнечный, ни люди, находившиеся в салонах иномарок.
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: