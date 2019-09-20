|Происшествия
|20.09.2019
|
|
В Иркутске пропал Евгений Преловский, полиция ведет розыск
|
Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск 47-летнего местного жителя Евгения Викторовича Преловского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С заявлением в дежурную часть обратилась дочь пропавшего. Она сообщила, что 15 сентября отец ушел из дома №7 по улице Депутатская и до сих пор о нем ничего не известно.
ПРИМЕТЫ:
Рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие седые, глаза зеленые.
БЫЛ ОДЕТ:
Черная кожаная куртка, синяя рубашка, черные брюки, черные ботинки, темная кепка.
Всех, кому известна информация о местонахождении Евгения Преловского, просят сообщить ее в полицию.