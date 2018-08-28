В Иркутске прорвало водопровод недалеко от Академического моста

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском районе Иркутска вечером 28 августа прорвало водопровод. Из-за этого у Академического моста подтопленной оказалась объездная дорога Университетский – Первомайский. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как пояснили в администрации Иркутска, из-за аварии отключили воду в близлежащих жилых домах и соцучреждениях. На месте инцидента работали сотрудники «Водоканала».

Сейчас подача воды возобновлена.