В Иркутске пьяный лихач без водительских прав устроил погоню с экипажем ДПС

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске инспекторы ДПС в ходе погони поймали 21-летнего нетрезвого лихача. В отношении парня составили восемь административных протоколов, сообщает пресс-служба полиции.

Преследование началось около 2 часов ночи на улице Сергеева после того, как водитель автомашины «Хонда Цивик» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке машины. Находившийся за рулем иномарки молодой человек начал на высокой скорости уходить от преследования, пренебрегая мерами безопасности и двигаясь по встречной полосе.

Проследовав через Глазковский мост, водитель выехал на улицу Горького, где совершил наезд на дорожные столбики одного из торговых центров. Автомобилист попытался скрыться, но был оперативно задержан.

Правонарушителем оказался 21-летний житель Иркутска без водительского удостоверения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался, говорят в УГИБДД по Иркутской области.

Дорожные полицейские привлекли молодого человека за серию нарушений правил дорожного движения и составили восемь административных протоколов – как за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, так и неподчинение сотрудникам полиции и повреждение имущества города.

По решению мирового судьи за отказ от медосвидетельствования ему назначено 10 суток административного ареста. После отбытия их в специальном приемнике его ждет новое заседание, где будет решаться вопрос об избрании меры наказания за оставлением места ДТП.