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27.08.2018

В Иркутске пятилетний ребенок выпал из окна

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, днем 25 августа мальчик, оставшись один дома, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по улице Ржанова в микрорайоне Солнечный. Бригадой скорой помощи ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Известно, что в момент происшествия бабушка, оставившая пятилетнего мальчика одного дома, находилась на работе.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ – оставление в опасности. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области напоминает гражданам: не стоит оставлять детей без присмотра. Малыши не могут оценить степень опасности, и любопытство толкает их к окнам. Москитные сетки не рассчитаны на удержание веса ребенка, создавая видимую преграду, они не смогут спасти его в случае падения из окна.

Если в доме есть маленький ребенок, родителям необходимо позаботиться о том, чтобы окна в квартире были оборудованы специальными запорными устройствами, фиксаторами, которые устанавливают компании по производству окон.

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