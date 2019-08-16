В Иркутске пятый день ищут девочку-подростка, которая ушла из дома после ссоры с родителями

Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), Сотрудники иркутской полиции разыскивают без вести пропавшую Анастасию Шестопал, 2004 года рождения. Девятиклассница ушла из дома на улице Байкальской 12 августа после ссоры с родителями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, через некоторое время с девочкой смогли связаться по телефону, но школьница отказалась возвращаться домой.

Приметы разыскиваемой: светлые волосы до плеч, голубые глаза.

Была одета в толстовку чёрного цвета с капюшоном, черную футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки с надписью "Пума".

Полиция просит граждан, что-либо знающих о местонахождении девочки-подростка, обратиться в любой отдел ОВД либо позвонить по телефону 02.