В Иркутске ранее судимая женщина организовала наркопритон

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 37-летняя уроженка Усолья-Сибирского организовала наркопритон в квартире, в которой проживала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что женщина пускала к себе в жилище в Ершовском микрорайоне людей для употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Когда в квартиру нагрянули сотрудники ГУ МВД по Иркутской области, они изъяли шесть использованных медицинских шприцов.

Ранее женщина уже была судима. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет по части 1 статьи 232 УК РФ – организация либо содержание притонов.